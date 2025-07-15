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        Sinop'ta, "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı

        Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:06
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        Sinop'ta, "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı
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        Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.

        Sinop Üniversitesi tarafından Valilik koordinesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan sergide, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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