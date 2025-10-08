Türkeli'de öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği yaptı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında programlar düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Küresel Sumud Filosu" koreografisi oluşturdu.
Başka bir okulda ise öğrenciler, "Özgür Filistin" temalı resimler çizdi, pankartlar hazırladı. Hazırlanan görsel ve pankartlarla Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, etkinliğin yalnızca farkındalık yaratmakla kalmayıp barış, insan hakları ve ortak sorumluluk bilincini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.
