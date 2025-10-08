Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği yaptı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında programlar düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Küresel Sumud Filosu" koreografisi oluşturdu.

        Başka bir okulda ise öğrenciler, "Özgür Filistin" temalı resimler çizdi, pankartlar hazırladı. Hazırlanan görsel ve pankartlarla Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, etkinliğin yalnızca farkındalık yaratmakla kalmayıp barış, insan hakları ve ortak sorumluluk bilincini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta köy yolundaki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Sinop'ta köy yolundaki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Mobil Sosyal Hizmet Aracı Sinop'ta hizmet vermeye başladı
        Mobil Sosyal Hizmet Aracı Sinop'ta hizmet vermeye başladı
        Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı
        Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den ilkokul ziyareti
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den ilkokul ziyareti
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı