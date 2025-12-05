Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye genelinde şu anda 856 ambulans aldık ve inşallah birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Mustafa Özarslan ve kent protokolünce karşılanan Memişoğlu'na çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Sinop'un ziyaret ettikleri 66'ncı il olduğunu belirten Memişoğlu, her gittikleri illerde sağlık hizmetlerindeki gelişimi ve daha iyisi için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını anlattı.

Memişoğlu, Sinop'un sağlık alanında önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çekerek, "Sinop'ta sağlık hizmetleri özellikle son 20 yılda AK Parti iktidarı ve sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekten hem altyapı hem hizmet kalitesi hem de ulaşılabilirlik anlamında çok iyi yerlere geldi ama daha iyi olabilmesi için ne yapabileceğimizi yerinde görmek için buradayız." diye konuştu.

Sinop'ta kent merkezi ve Boyabat ilçesinde bulunan hastaneleri daha büyütüp tam kapasite ile daha iyi hizmet verebilmeleri için planlamalar yaptıklarını da aktaran Memişoğlu, bu doğrultuda Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin altyapısını eğitim araştırma hastanesi hizmetini sunabilecek altyapıya kavuşturacaklarını kaydetti. Türkiye'de hem kamu sağlık hizmetleri, hem özel sağlık hizmetleri ve hem de üniversite sağlık hizmetlerinin iyi boyutlarda olduğunu ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Özel sağlık sektörleri Türkiye'nin şu anda özellikle batı illerinde ve kalabalık illerinde sürdürülüyor. Bununla ilgili bir planlama yaptık. Bunu Anadolu'nun diğer şehirlerinde özel sektörle ilgili hastane kurulmasını ve sağlık hizmetinin de özel sektör vasıtasıyla o illerimizde verilmesi için bir planlama yaptık. Sinop da bunlardan bir tanesi. İnşallah Sinop'ta da iyi sağlık hizmeti sunmak için hem kamu hem özelin beraber olabileceği bir yapıya kavuşuruz."