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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Ayancık’taki sel afeti havadan görüntülendi

İHA

Sinop Ayancık’taki sel afeti havadan görüntülendi

– Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde şehirdeki yıkım havadan görüntülendi.
Gece saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu. Şehirde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmurun etkisiyle taşan Ayancık Çayı, ilçeyi sular altında bıraktı. Sel suları köprüleri yıktı, heyelanlara yol açtı. İlçenin karayolu bağlantısı kesildi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Dağlardan şehre odun parçaları ve çamur aktı. Ağaç tomrukları yolları kapattı. İnsanlar kendilerini evlerinin çatılarına çıkarak koruyabildi.

Vali de ilçeye ulaşamadı
Sağanak yağışlarla birlikte Ayancık'ın tüm karayolu ulaşımı bir anda kesildi. Sahil yolu ve ErfelekAyancık yolunda birçok noktada toprak kayması meydana geldi. İlçeye ulaşım yolları, üzerine düşen kayalar ve toprakla kapandı. Bazı noktalarda ise dağdan gelen sular ile selden şelaleler oluştu. Ayancık ilçesine son 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağış düştü. Bölgeye gitmek isteyen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de yolların kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşamadı.
İlçede mahsur kalanların kurtarılması için helikopterler görev aldı. Sel baskınıyla karşı karşıya kalan Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu konuda, “Dün gece batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 mobil komuta aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok” açıklamasında bulundu.
İlçede yağışlar hala devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak su seviyesi zaman zaman yeniden yükseliyor. Boşaltılmış olan Ayancık Devlet Hastanesi şu anda sel sularıyla oluşan gölün ortasında kalmış bir görünüm veriyor. İlçe Jandarma Komutanlığı da yaşanan sel felaketiyle su baskınıyla karşılaştı.
İlçede Ayancık Çayı üzerinde bulunan köprüler selden etkilendi. Bir köprünün ayağı kırıldı. Diğer bir köprünün ise ayaklarının altı boşaldı. Köprü üstünde tomruklar birikti. İlçedeki köprüler kullanılamaz hale geldi. Akarsuyun etrafındaki 10’a yakın iş yeri ise yıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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