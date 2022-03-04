Sinop'ta kapalı köy yolu sayısı 39’a düştü

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı 39 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop’ta 35 Mart tarihlerinde meteoroloji tarafından yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı. Kar yağışının etkili olduğu ilk gecede, Sinop’ta 8 ilçede toplam 132 köy yolunu ulaşıma kapanmıştı. Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda ana yolların temizliği ile birlikte kapalı olan 93 köy yolu ulaşıma açıldı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Ayancık'ta 10 köy, Boyabat'ta 25 köy, Dikmen ve Durağan'da 2’şer köy yolu olmak üzere toplamda 39 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Dün açıklanan verilerdeki diğer 4 ilçe tamamen ulaşıma açılmış olup, ekiplerimiz, öncelikli olarak acil ihbarlar ve ana yollar üzerinde kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

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