Sinop İmsakiye 2026: Sinop'ta ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan İmsakiyesi ile birlikte Türkiye'nin 81 ilindeki ezan vakitleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu vakitler, ilin coğrafi konumu ve gün uzunluğu dikkate alınarak hesaplanıyor. İmsakiye doğrultusunda Sinop'ta sahur ve iftar saatleri de kesinleşti. Bu kapsamda "Sinop'ta ilk iftar ne zaman yapılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak?" soruları merak ediliyor. İşte Sinop ilk iftar saatleriyle tüm detaylar…
2026 yılı Ramazan ayının başlamasıyla İmsakiye takvimi araştırmaları hız kazandı. Ramazan İmsakiyesi ile Türkiye’nin 81 ili ve Sinop oruç vakitleri belli oldu. Sinoplu vatandaşlar, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkarak ilk oruç için niyet etti. Sinop’un ilçeleri arasında denize yakın veya iç kesimde olma durumuna göre iftar vakitlerinde birkaç dakikalık farklılıklar görülebiliyor; bu nedenle ilçe bazlı imsakiyenin kontrol edilmesi önem taşıyor. İşte Sinop için ilk iftar saatleriyle birlikte tüm ayrıntılar...
SİNOP İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Sinop İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.57'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.23 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.44'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.56 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
SİNOP İMSAKİYESİ
Sinop iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir.
Sinop'un Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan,Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
İFTAR DUASI OKUNUŞU
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İftar Duası Anlamı
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"