Sinop'ta heyelan yolu kapattı

Sinop'un merkez ilçesine bağlı Çakıldak köyü Gedi Mahallesi'nde karların erimesiyle heyelan meydana geldi. Dağdan kopup gelen toprak yolu kapattı.

Mahallede imam olarak görev yapan Ramazan Özgün, babası ve kuzeniyle birlikte evinde uyuduğu sırada büyük bir gürültüyle uyanarak panikle dışarı çıktı.

Evinin yakınında yaşanan heyelan nedeniyle ağaçların devrildiğini ve yolun yaklaşık 80-100 metre boyunca toprakla kaplandığını gördü.

Sinop İl Özel İdare ekipleri, sabahın ilk saatlerinde bölgeye ulaşarak heyelan alanında incelemelerde bulundu.