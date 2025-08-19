Sinop'ta orman yangını!
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi
Giriş: 19.08.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:01
Sinop'un Türkeli ilçesinde, çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
