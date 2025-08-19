Habertürk
        Sinop'ta orman yangını! | Son dakika haberleri

        Sinop'ta orman yangını!

        Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi

        Giriş: 19.08.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:01
        Sinop'ta orman yangını!
        Sinop'un Türkeli ilçesinde, çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

