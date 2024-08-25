Sinop'ta yıldırım isabet eden apartmanda yangın Sinop'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:36 facebook

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