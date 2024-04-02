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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop’ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü

        Sinop’ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü

        Sinop'un Durağan ilçesinde çocukların oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:23
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        Tüfekle oyun faciayla bitti
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        Sinop'ta tüfekle oyun faciaya yol açtı.

        AA'nın haberine göre, Durağan ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti.

        Çocukların oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne ardından Samsun 19 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        E.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, ev sahibi ise gözaltına alındı.

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