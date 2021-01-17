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Sinovac aşısı nedir? Sinovac aşısı sonuçları nedir? Sinovac aşısı saklama koşulları nasıl?

Geçtiğimiz hafta içinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılama sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aşı olmasıyla birlikte korona virüs aşılarına dair araştırmalar çoğaldı. Peki, korona virüs aşıları içinde adından sıkça söz ettiren Sinovac aşısı nedir? Sinovac aşısı sonuçları nedir? Sinovac aşısı saklama koşulları nasıl?

Sinovac aşısı nedir? Sinovac aşısı sonuçları nedir? Sinovac aşısı saklama koşulları nasıl?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında nihayet aşılama evresine gelindi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşılama geçtiğimiz hafta içinde başladı. Vatandaşlar Covid-19 aşıları hakkında araştırma yapıyor. Çin aşısı olarak da bilinen Sinovac aşısı nedir? Sinovac aşısı sonuçları nedir? Sinovac aşısı saklama koşulları nasıl?

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

CoronaVac, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen potansiyel bir COVID-19 aşısı adayıdır. 2020'nin ortalarından itibaren, aşı adayı Faz III klinik araştırmalarından geçmeye başladı. Aralık ayında Brezilya'da Butantan Enstitüsü'nün açıkladığı faz 3 klinik çalışması sonuçları ara analizinde, toplam 252 COVID-19 vakası üzerinden aşının COVID-19 hastalığını engellemede %50,38 etkililiğe sahip olduğu; hastanede tedavi gerektirecek hastalığı engellemedeyse %77,96 etkili olduğu bildirildi. Bu sonuçlar, onaylanmış diğer COVID-19 aşılarına kıyasla daha düşük olmakla beraber, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen %50 etkililik oranının tam üstündedir.

SİNOVAC AŞISI SONUÇLARI NELER?

SİNOVAC AŞISI sonuçları henüz bilimsel bir dergide yayımlanmadı. Yapılan araştırmalarda izlenen sonuçlar basın açıklamasıyla bildirildi.

SİNOVAC AŞISI SAKLAMA KOŞULLARI NEDİR?

Sinovac aşısı 2 ile 8 derece sıcaklığında buzdolabında saklanabilmektedir.

17 Ocak 2021 itibarıyla Çin, Türkiye ve Endonezya'da aşının acil kullanım onayı bulunmaktadır.

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