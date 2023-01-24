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'Sipahi' aksiyon dolu bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sipahi', dün akşam 7'nci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizinin 7'nci bölümü de ilgiyle izlendi

'Sipahi' aksiyon dolu bölümüyle ekrana geldi
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', dün akşam ekrana gelen bölümüyle soluksuz izlendi.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Sipahi’nin yayınlanan 7'nci bölümünde; Ali İstihbarat’tan olduğunu Canan’a itiraf etti. Canan, Habtor’u ve çevresindekileri yakalamak için çok emek verdiğini, İstihbarat’taki gelişmelere artık dahil olmak istediğini belirtti. İkili arasındaki tatlı sert geçen diyaloglar izleyenlerin beğenisini topladı.

'Habtor', teröre karşı düzenlenen bir eylemde rehin aldıkları Deniz İşletmeleri Müdürü’nün kızı 'Merve’yi kullandı. 'Merve’den kurtulmak isteyen 'Habtor, kızı bomba yüklü yelekle eyleme yolladı. Sipahi ekibinin iş başında olduğu alanda 'Ali' ve ekip arkadaşları 'Merve’yi kurtararak bombayı kimse zarar görmeden imha etmeyi başardı. 'Goran', eylemde başarılı olamadığı için kızgın olduğu 'Habtor’a ikinci kanlı planını anlattı.

İngiliz ajanın söylediği hedefi yok etmesini söyledi. Sipahi ekibi diğer yandan roketi etkisiz hale getirmek için alarma geçti. Geminin ikinci kaptanı 'Nedim’i çıkan çatışmada öldü süsü vererek sorguda konuşturmayı başardılar ve geminin hangi limanda olduğunu öğrendiler.

Bu sırada yayınlanan televizyon haberlerinde Habtor, 'Nedim’in öldüğünü ve 'Canan’ın da doktor değil polis olduğunu öğrendi. 'Habtor’un keskin nişancının yanında görevlendirdiği 'Ali', 'Cem’in verdiği cihazla keskin nişancıyı başarısız hale getirmeyi başardı ama 'Ali' hedefteki kişinin dedesi 'Fahrettin' olduğunu öğrenince şoke oldu. Nişancının B planını devreye sokmasıyla dedesi ağır yaralandı.

Ameliyata alınan 'Fahrettin’in hayati tehlikesi olduğunu öğrenen 'Ali' büyük bir yıkım yaşadı. 'Ali’nin en büyük destekçisi 'Canan' oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. 'Canan’ı tuzağa düşürmeyi başaran 'Habtor' kurduğu oyunla 'Canan’ı ele geçirdi. Dizinin yayınlanacak sekizinci bölümünde 'Canan’ın akıbeti büyük bir merakla bekleniyor.

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', 8. bölümüyle pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

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