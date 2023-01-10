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'Sipahi'de beklenen o sahne izleyiciyle buluşuyor

SHOW TV'de yayınlanan 'Sipahi'nin 5'inci bölümü de büyük beğeni topladı. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımı heyecanın dozunu iyice artırdı. 'Sipahi'nin yeni bölümü ise şimdiden heyecanla bekleniyor

'Sipahi'de beklenen o sahne izleyiciyle buluşuyor
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi'nin yeni bölüm tanıtımı heyecan dozunu artırdı.

'Sipahi'nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Sipahi ekibi, Habtor’un karısı ve kızı üzerinden yeni bir plan yaparak atağa geçiyor. 'Canan Komiser’in, 'Ali’yi takip ederek karargaha ulaştığı tanıtımda izleyenlerin haftalardır beklediği o sahne ekrana geldi. Ali, kendisini takip eden 'Canan’a gerçek kimliğini açıklıyor. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü şimdiden heyecanla bekleniyor.

'Sipahi’nin 6. Bölüm Tanıtımı;

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Sipahi’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde, Hartman Vakfı’nın yeni yıl balosuna terör saldırısı düzenlendi. Narin’in davetlisi olarak geceye katılan Yıldırım mermilerden özel koruyucu kıyafeti sayesinde kurtuldu. Saldırıyı yapanların peşine düşen Yıldırım bulduğu kolyeyle büyük bir ipucu yakaladı.

Thomas Hartman adıyla büyük bir oyun oynayan Goran, çelik yelek giymesiyle hem Yıldırım’ın hem de Canan Komiser’in dikkatini çekti. Nefes kesen bölümde Goran’ın Türkiye’ye düzenleyeceği yeni terör saldırısında kullanacağı eksik roket parçalarını deniz yoluyla geçirmek için Deniz İşletmeleri Müdürü’nün kızı Merve’yi, bu yolla kaçırdığı ortaya çıktı.

Canan ile akşam yemeğine çıkan Ali, karşılaştığı Ivan’la yeniden çalışma kararı aldı. Ivan, aynı gece buluştuğu İngiliz Ajan Amy’den öğrendiği yeni bilgilerle harekete geçti.

Amy’nin, Ivan’a QR kodlu bir kart verdiğini öğrenen Sipahi ekibi yeni bir plan yaptı. Hem kartı hem de Merve’yi kurtarmak isteyen Ali, Ahmed kimliğiyle yeniden Ivan ve Habtor’la buluştu.

Ivan’ın kurduğu pusuya düşen Ali’nin işkenceye uğradığı sahnelerde tansiyon yükseldi. Bölümün final sahnesinde Ivan’ın adamından kurtulmayı başaran Ali, Habtor’u rehin aldı. Silahların çekildiği final sahnesi büyük merak uyandırdı.

İşte heyecanın doruklara ulaştığı final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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