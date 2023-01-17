'Sipahi' soluk soluğa izlendi!

Yayınlanan bölümde 'Ali', yaşadığı işkencenin ardından 'Habtor' tarafından bir güven testinden geçtiğini anladı. 'Habtor’un güvenini kazanan 'Ali’den, QR kodlu kartı çözmesi istendi. Kartı çözen 'Ali', istihbarat çalışanı olan hedefteki kişinin kim olduğunu öğrenemedi.

Öte yandan 'Canan', kaçmayı başaramayan Jasmin için 'Yusuf’ ile iletişime geçti. Ekip, 'Jasmin' ve kızını almak için Suriye’ye operasyon düzenledi. Soluk soluğa izlenen operasyonda 'Ali', 'Efraim’i de tutuklayarak anne ve kızı Türkiye’ye getirmeyi başardı. Ailesinin alındığını 'Yıldırım’dan öğrenen Habtor ise çılgına döndü. Sipahi ekibi, operasyonun ikinci adımında roketi imha edebilmek için gemiye çıktı.

'Ali', 'Ezgi' ve 'Cem’in kılık değiştirerek yürüttüğü operasyonda Sipahiler, 'Goran’ın oyununa geldiler. 'Habtor’un geçmişte 'Yıldırım’ ile düşman olduğunu öğrenen 'Goran’ın roketi başka bir gemiye taşıdığı ortaya çıktı. 'Goran’ın 'Habtor’dan, 'Merve’den ve eski bir istihbarat çalışanı olan kişiden kurtulmasını istemesi heyecanı yükseltti. Bunun üzerine 'Yıldırım Ali’ye, 'Habtor’un yanına giderek hem geminin hem de 'Merve’nin yerini öğrenmesini istedi.