'Sipahi' soluk soluğa izlendi!

SHOW TV’nin, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', dün akşam yayınlanan bölümüyle soluk soluğa izlendi.
Yayınlanan bölümde 'Ali', yaşadığı işkencenin ardından 'Habtor' tarafından bir güven testinden geçtiğini anladı. 'Habtor’un güvenini kazanan 'Ali’den, QR kodlu kartı çözmesi istendi. Kartı çözen 'Ali', istihbarat çalışanı olan hedefteki kişinin kim olduğunu öğrenemedi.
Öte yandan 'Canan', kaçmayı başaramayan Jasmin için 'Yusuf’ ile iletişime geçti. Ekip, 'Jasmin' ve kızını almak için Suriye’ye operasyon düzenledi. Soluk soluğa izlenen operasyonda 'Ali', 'Efraim’i de tutuklayarak anne ve kızı Türkiye’ye getirmeyi başardı. Ailesinin alındığını 'Yıldırım’dan öğrenen Habtor ise çılgına döndü. Sipahi ekibi, operasyonun ikinci adımında roketi imha edebilmek için gemiye çıktı.
'Ali', 'Ezgi' ve 'Cem’in kılık değiştirerek yürüttüğü operasyonda Sipahiler, 'Goran’ın oyununa geldiler. 'Habtor’un geçmişte 'Yıldırım’ ile düşman olduğunu öğrenen 'Goran’ın roketi başka bir gemiye taşıdığı ortaya çıktı. 'Goran’ın 'Habtor’dan, 'Merve’den ve eski bir istihbarat çalışanı olan kişiden kurtulmasını istemesi heyecanı yükseltti. Bunun üzerine 'Yıldırım Ali’ye, 'Habtor’un yanına giderek hem geminin hem de 'Merve’nin yerini öğrenmesini istedi.
'Ali’ye artık güvenen 'Habtor' da 'Ali’den önce 'Canan’ı bulmasını istedi ve ardından keskin bir nişancı ile bir göreve gideceğini söyledi. 'Habtor’un aynı zamanda 'Merve’nin de ölüm emrini vermesi tansiyonu yükseltti. Bu sırada 'Ali’nin dedesi olan 'Fahrettin’in gizemli duruşu yayınlanan bölümde ortaya çıktı.
Eski istihbarat çalışanı olan 'Fahrettin', 'Yıldırım' ve ardından 'Ezgi' ile buluşarak göreve geri döndüğünü söylemesi akıllara “Hedefteki kişi Fahrettin mi?” sorusunu getirdi. 'Ali’yi takip etmeye devam eden 'Canan', karargaha ulaşmayı başardı. Nefes kesen final sahnesinde izleyicinin haftalardır beklediği an ekrana geldi. 'Canan' ve 'Ali' karargahta karşı karşıya geldi ve 'Ali' gerçek kimliğini 'Canan’a açıkladı.
İşte heyecan dolu final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Goran' ve 'Habtor' arasındaki gerginlik büyüyor. Kaçırılan kızı kurtarmak için harekete geçen Ali’ye dedesi Fahrettin’in yardım ettiği tanıtımda Habtor, 'Canan’ın doktor olmadığını çözüyor. 'Canan’a silah çeken 'Habtor’un, 'Canan’ı kaçırdığı sahneler şimdiden büyük merak uyandırdı.
'Sipahi’nin 7. Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.
'Sipahi', yeni bölümüyle her pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
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