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'Sipahi' dün akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, yılın iddialı yapımı 'Sipahi', dün akşam SHOW TV'de yayınlanan ilk bölümüyle nefesleri kesti

'Sipahi' dün akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin dün akşam yayınlanan bölümü beğeniyle izlendi. Dizi, Total’de 3.91 izlenme oranı 8.77 izlenme payı, ABC1 20+’da ise 3.47 izlenme oranı 7.37 izlenme payı, AB’de 2.66 izlenme oranı 6.39 izlenme payı aldı. Sosyal medyada çok konuşulan dizi Twitter’da 'Sipahi' etiketiyle yaklaşık 6 saat TT listesinin zirvesinde yer aldı

'SİPAHİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İki el silah sesinin duyulduğu heyecan dolu sahnede Canan ve Korkut Ali’nin aslında arkasındaki militanları vurduğu ortaya çıktı. Canan önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı Korkut Ali’ye inanmakta zorlanırken, Ali de kimliğini gizlemeye çalıştı. İkili bombayı durdurmayı başardı ancak ikinci bir bombanın olabileceğini konuştukları sırada büyük bir patlama gerçekleşti. Mahşer yerini andıran stadyumda insanlar korkuyla kaçmaya başladı. Can kaybı ve yaralıların olduğu patlama sırasında kriptocular paralarını kripto hesaplarına yatırmaya koyuldu. Patlamanın ardından internete düşen videoda örgüt ismi belirtilmese de Yıldırım, işin arkasında Habtor’un olduğunu anladı ve onu yakalamanın hesaplarını yaptı. Habtor para transferini silah almak için kullanacaktı. Kemal ve Ezgi takip ettiği kriptocuların öldürülmesiyle Halit’e ulaştı ve Sipahi ekibi operasyonu başlatmak için Gaziantep’e gitti. Bir uygulama sayesinde Halit’in kılığına giren Yıldırım, Habtor’a adım adım yaklaştı. Habtor’un adamına, kendisinin yerine bir arkadaşının para transferi yapacağını söyledi ve o kişi Ahmet ismiyle bildikleri Korkut Ali olacaktı. Halit’in arkadaşı olarak Habtor’un da olduğu araca binen Ali, kendisini bekleyen tehlikelerden habersizdi. Korkut Ali’nin yanlarında olduğu sırada Habtor rahatsız olan kızı için bir doktoru kaçırdı ve ardından polislerle çatışmaya girdi. Polislere ateş ederek aslında onları koruyan Korkut Ali, yaptığı planla Habtor’un güvenini kazandı. Habtor’un kaçırdığı doktoru bir odaya kapatması istenen Ali büyük bir sürprizle karşılaştı. Aksiyon dolu anların ardından Habtor’un evine gelen Ali, kucağına aldığı doktorun Canan olduğunu gördü. İzleyenlerin şoke olduğu final sahnesinde olacaklar merak uyandırdı.

İşte aksiyon dolu o anlar;

İzlemek için tıklayınız

“ELLERİNDE BİR DOKTOR YERİNE BİR KOMİSER VAR!”

Dizinin merakla beklenen üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Silah teslimatının yapıldığı aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği tanıtımda Habtor’un kızını tedavi edecek doktor olarak eve giren Canan’ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Yusuf ve Kemal’in girdiği evde mayın olduğunu fark etmesi herkesi korkuturken, Korkut Ali’nin görevdeyken bir bombayı eline almasıyla heyecan doruklara ulaşıyor.

Sipahi’nin 3. Bölüm Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sipahi-3-bolum-fragmani/108698

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', yeni bölümüyle 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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