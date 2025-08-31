Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Sırbistan'a Bogdanovic şoku: EuroBasket'i kapattı! - Basketbol Haberleri

        Sırbistan'a Bogdanovic şoku: EuroBasket'i kapattı!

        Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle EuroBasket'in kalan bölümünde oynayamayacak

        Giriş: 31.08.2025 - 17:01 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:01
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

        EuroBasket 2025'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör oyun kurucunun dizinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle şampiyonayı kapattığı belirtildi.

        A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

