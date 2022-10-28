Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nın 2023'te Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde yapılacağı bildirildi.

Turnuva Direktörü Djordje Djokovic, gelecek yıl nisan ayında düzenlenecek Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nın, başkent Belgrad'daki Novak Tenis Merkezi'ndeki geliştirme çalışmaları nedeniyle Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde yapılacağını duyurdu.

Banja Luka'nın tenis sporu için uygun alanlara ev sahipliği yaptığını söyleyen Djokovic, turnuvanın 2024'te yeniden Belgrad'da düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

Djokovic, tek erkeklerde şu anda dünya klasmanının 7. basamağında yer alan kardeşi Novak Djokovic'in de turnuvaya katılacağını ifade ederek, "Planımız bu yönde. Her şey yolunda giderse Novak da Banja Luka'da olacak." dedi.

Sırbistan'ın ATP 250 serisinden 500 serisine yükselmek için Belgrad'daki tenis merkezinde çalışmalar yürüteceğini de aktaran Djokovic, bu konuda oldukça istekli olduklarını kaydetti.