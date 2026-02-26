12 Dev Adam, Sırbistan'a konuk oluyor! Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, grupta çıktığı ilk 2 maçı kazandı. İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen Ay-Yıldızlılar, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. Üçüncü sınava geri sayım sürerken Sırbistan-Türkiye basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan-Türkiye basketbol maçı, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.
GRUPTA ÇIKTIĞI İLK 2 MAÇI KAZANDI
Türkiye, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandı. İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen milliler, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.
ADAY KADRO
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
27 Şubat Cuma:
21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)
2 Mart Pazartesi
21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)