A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Grupta çıktığı ilk 2 maçı kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan karşısında zafer elde etmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Ay-Yıldızlıların heyecanına ortak olmak isteyen basketbolseverler Sırbistan-Türkiye basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?