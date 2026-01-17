Habertürk
Habertürk
        Sirkadiyen ritme göre spor: Vücudunuz size hangi saati söylüyor?

        Egzersizde zamanlama tartışması: En verimli saat gerçekten var mı?

        Sabah sporunun mu yoksa akşam egzersizinin mi daha etkili olduğu sorusu, hem sporcuların hem de yoğun çalışan bireylerin gündeminde. Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı, vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritimde gizli. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:30
        Spor için en doğru saat hangisi?
        Güne enerjik başlamak isteyenler sabah sporunu tercih ederken, performansını artırmak isteyenler öğleden sonra saatlerine yöneliyor. Peki bilim bu konuda ne diyor? Egzersiz için en ideal saat gerçekten var mı?

        Sabah ilk 30 dakikada neler yapmalı?
        Sabah ilk 30 dakikada neler yapmalı?
        Stresi azaltan yeni nesil sabah ritüeli
        Stresi azaltan yeni nesil sabah ritüeli

        EGZERSİZİN ZAMANI MI, KENDİSİ Mİ ÖNEMLİ?

        Bilimsel veriler oldukça net: Egzersiz, günün hangi saatinde yapılırsa yapılsın sağlığa katkı sağlar. Uzmanlar da bu konuda hemfikir. Ancak işin bir de ne zaman yapıldığına bağlı olarak ortaya çıkan farklı fizyolojik etkiler var. Bu nedenle egzersiz zamanlaması uzun süredir araştırmaların odağında yer alıyor.

        İnsanlar da bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve siyanobakteriler gibi güneş ışığına duyarlı bir sirkadiyen ritme sahiptir. Bu biyolojik saat; hormon salınımından metabolizmaya, uyku-uyanıklık döngüsünden vücut ısısına ve kan basıncına kadar pek çok sistemi 24 saatlik bir düzende yönetir. Örneğin melatonin salgısı doğrudan sirkadiyen ritimle ilişkilidir.

        GECE SAATLERİNDE SPOR VE SİRKADİYEN RİTİM

        Gece saatlerine yaklaşıldıkça vücut ısısı ve metabolik hız doğal olarak düşer. Bu süreç, bedenin uykuya hazırlanmasının bir parçasıdır. Bu nedenle gece sporu, hem uyku uzmanları hem de fitness profesyonelleri arasında sıkça tartışılır.

        Her ne kadar gece egzersizinin uyku kalitesini bozabileceği düşünülse de, araştırmalar bunun egzersizin türüne, yoğunluğuna ve zamanlamasına bağlı olduğunu gösteriyor. Doğru planlama ile gece saatlerinde de verimli antrenmanlar yapmak mümkün.

        GECE SPORUNUN AVANTAJLARI

        Gece saatlerinde spor yapmanın bazı dikkat çekici artıları bulunur:

        Zaman esnekliği: Gün içinde yoğun çalışan kişiler için gece, kesintisiz egzersiz yapma fırsatı sunar.

        Daha sakin spor salonları: Kalabalığın azalması, ekipmanlara daha rahat erişim sağlar.

        Stresin azalması: Günün yorgunluğunu atmaya ve zihinsel rahatlamaya yardımcı olur.

        Kas onarımı desteği: Kuvvet antrenmanı sonrası uyku sırasında artan büyüme hormonu, kas onarımını destekler.

        GECE SPORUNUN OLASI DEZAVANTAJLARI

        Avantajların yanında bazı riskler de göz ardı edilmemelidir:

        Uykuya dalma güçlüğü: Yoğun egzersiz sonrası yükselen adrenalin ve kortizol, uykuya geçişi zorlaştırabilir.

        Vücut ısısının geç düşmesi: Egzersiz sonrası artan vücut ısısı, uyku için gerekli serinleme sürecini geciktirebilir.

        Sosyal yaşam kısıtları: Akşam saatlerini kapsayan spor rutini, sosyal etkinlikleri sınırlayabilir.

        Geç saatlerde beslenme: Artan iştah, uyku ve kilo kontrolü açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

        GECE SPORU YAPACAKLAR İÇİN ÖNERİLER

        Gece egzersizinden maksimum fayda sağlamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir:

        - Yatmadan 2–3 saat önce yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaçının.

        - Yoga, pilates, hafif kardiyo ve esneme çalışmaları gece için daha uygundur.

        - Egzersiz ortamını serin tutun ve vücut ısısının düşmesi için kendinize zaman tanıyın.

        - Ağır yemekler yerine protein ağırlıklı, hafif atıştırmalıkları tercih edin.

        SABAH SPORU: GÜNE ENERJİK BİR BAŞLANGIÇ

        Güneş doğmadan uyanıp serin havada koşmak, ardından soğuk bir duş almak ve besleyici bir smoothie ile güne başlamak kulağa oldukça motive edici geliyor. Ancak herkes bu rutine kolayca uyum sağlayamıyor. Araştırmalara göre insanların yalnızca küçük bir kısmı sabah saatlerinde doğal olarak aktif.

        Buna rağmen sabah sporunun sunduğu faydalar oldukça fazla.

        SABAH SPORUNUN FAYDALARI

        - Açık havada ve gün ışığında yapılan egzersizler sirkadiyen ritmi düzenlemeye yardımcı olur.

        - Uyku mahmurluğunu azaltarak güne daha zinde başlamayı sağlar.

        - Sabah saatlerinde sosyal ve iş yükü daha az olduğu için rutinlere bağlılık artar.

        - Sabah sporunu tercih edenler, kas ağrısını daha az yaşadıklarını bildirmektedir.

        - Gün içinde iştah kontrolü daha kolay olur.

        - Aç karnına yapılan egzersizler yağ yakımını destekleyebilir.

        SABAH SPORUNUN DEZAVANTAJLARI

        - Vücut ısısı düşük olduğu için kaslar daha serttir; yetersiz ısınma sakatlanma riskini artırır.

        - Glikojen depoları düşük olduğu için performans azalabilir.

        - Derin uyku evresinin bölünmesi, uzun vadede uyku sorunlarına yol açabilir.

        ÖĞLE SAATLERİNDE SPOR: ZİRVE PERFORMANS ZAMANI

        Sirkadiyen ritme göre fiziksel performansın en yüksek olduğu zaman dilimi 13.00–18.00 saatleri arasıdır. Bu saatlerde kas gücü, hız ve dayanıklılık zirveye ulaşır.

        ÖĞLE SPORUNUN AVANTAJLARI

        - Kas gücü ve sprint performansı sabaha kıyasla %3–20 oranında daha yüksektir.

        - Vücut ısısı yüksek olduğu için daha kısa sürede ısınmak mümkündür.

        - Testosteron seviyesi bu saatlerde daha yüksektir; kas ve güç kazanımı desteklenir.

        Ancak bu saatler çoğu kişi için iş, okul ve sosyal sorumluluklarla dolu olduğu için değerlendirilmesi zor olabilir.

        SİZE EN UYGUN ZAMANI NASIL BELİRLERSİNİZ?

        Egzersiz için ideal zamanı bulmak tamamen kişisel faktörlere bağlıdır:

        - Gün içinde kendinizi en enerjik hissettiğiniz saatleri gözlemleyin.

        - Günlük ve haftalık programınızı analiz edin.

        - Uyku saatlerinizi ve uyku kalitenizi not alın.

        - Farklı zaman dilimlerinde egzersiz yaparak hangisinin size iyi geldiğini test edin.

        - Hedefinize göre zaman seçin: Yağ yakımı için sabah, kas gelişimi için öğleden sonra ve akşam saatleri daha uygundur.

        - Esnek bir program oluşturarak yoğunlukları günlere dağıtın.

        Sonuç olarak, egzersiz için “en doğru saat” herkes için farklıdır. Önemli olan, yaşam tarzınıza ve biyolojik ritminize uyum sağlayan, sürdürülebilir bir rutin oluşturabilmektir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

