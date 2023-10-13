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        Şırnak'ta ambulans helikopter, üzerine sıcak su döken bebek için havalandı

        ŞIRNAK'taüzerinesıcak su dökülen 8 aylık Berfin Demir, tedavisi için ambulans helikopter ile Diyarbakır'a gönderildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:45
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        Şırnak'ta ambulans helikopter, üzerine sıcak su döken bebek için havalandı
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        ŞIRNAK'taüzerinesıcak su dökülen 8 aylık Berfin Demir, tedavisi için ambulans helikopter ile Diyarbakır'a gönderildi. 

        İdil ilçesindeki Berfin Demir'in üzerine sıcak su döküldü. İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, boyun ve göğüs bölgesinde 2'nci dereceden yanıklar oluşan Berfin bebeğin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter ile alınan Berfin bebek, Diyarbakır'da tedaviye alındı.

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