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        Derbi sonrası yol kapatan gruba polis müdahale etti

        ŞIRNAK'ta, dünkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yol kapatan grup, polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Polisin takip ettiği grup, ara sokaklara kaçıp dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:10
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        Derbi sonrası yol kapatan gruba polis müdahale etti
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        ŞIRNAK'ta, dünkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yol kapatan grup, polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Polisin takip ettiği grup, ara sokaklara kaçıp dağıldı.

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından gece saatlerinde bir grup, Silopi ilçesi 3'üncü Cadde'de toplanıp olay çıkardı. Grubun yolu trafiğe kapatması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup, polislere taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Ekipler de gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu. Grup, müdahale sonrası ara sokaklara kaçıp dağıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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