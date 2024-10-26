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        Şırnak'ta polise patlayıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde polis ekiplerine patlayıcı madde atan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:50
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        Şırnak'ta polise patlayıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde polis ekiplerine patlayıcı madde atan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 24 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesinde meydana geldi. Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önüne gelen 2 kişi, görevli polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlayıcı madde infilak ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen vatandaşların da olduğu görüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemede, patlayıcı maddeyi attığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Valilikten yapılan açıklamada, patlayıcı maddenin çakmak gazı ile desteklendiği ifade edilerek, "24.10.2024 günü saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Muhtarlık binası önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerimize yönelik patlayıcı madde atılması ile ilgili yapılan çok yönlü araştırma ve kamera incelemeleri neticesinde, atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış parlayıcı maddeler olduğu anlaşılmış ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, olay sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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