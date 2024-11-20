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        Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:55
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        Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

        Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. Havadan dronla ve su yüzeyinde botlarla Hüsamettin Yalgattekin'i arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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