Bakan Memişoğlu: Kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, “Bugün dünyaya baktığınız zaman kardeşi kardeşe kırdıran, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran bunlardan kendisine fayda sağlayıp emperyalist düzenlerini devam ettiren maalesef kötülük düzeni var dünyada şu anda. Biz birlikte hareket edip bu kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız, geçeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak’ta, Şırnak Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongreye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ankara Milletvekili Ömer İleri, Milletvekilli Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, parti yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede, mevcut başkan İbrahim Halil Erkan yeniden AK Parti İl Başkanlığı'na seçildi. Kongrede konuşan Bakan Memişoğlu, insanların ölümünden fayda gören bir medeniyet düzeninin olduğunu ifade ederek, “Bugün dünya, Türkiye, önemli bir zamandan geçiyor. Etrafınıza bakın, dünyaya bakın. Bugün canlı yayında insanların, herkesin gözü önünde çoluk çocuk demeden, kadın demeden öldüren bir medeniyet hakimiyeti var maalesef. Bugün dünyaya baktığınız zaman kardeşi kardeşe kırdıran, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran bunlardan kendisine fayda sağlayıp emperyalist düzenlerini devam ettiren maalesef kötülük düzeni var dünyada şu anda. Peki, bu kötülük düzenine biz iyilik olarak ne yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya beşten büyüktür’ dediğinde bir iddia ortaya koydu. Bu iddia ne? Bu iddia artık bu kötü düzenin değişmesi gerektiği iddiası. Bu iddia artık kötülüğün bu dünyanın hakimiyetinden uzaklaştırılması gerektiği iddiasıdır. Bundan dolayı biz geçmişimizde Selahaddin Eyyubi’sinden Fatih Sultan Mehmet’ine, Selçuklusuna kadar hep birlik tarafından, barış tarafından, birbirimizi severek dostane yaşadığımız bir zaman dilimini artık özlüyor bu dünya. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil. Şırnak, sadece Şırnak’tan ibaret değil. Edirne, sadece Edirne’den ibaret değil. Bundan dolayı bu kötülüğün yaptığı, birbirimize düşürüp birbirimize enerjisini vererek kendilerinin kapital düzenlerinin devam etmesidir. Onun için insanlar ölüyor Gazze’de. Onun için insanlar ölüyor Lübnan’da. Onun için insanlar ölüyor Afganistan’da. Çünkü o insanların ölümünden fayda gören bir medeniyet düzeni var maalesef” dedi.