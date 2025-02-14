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        Şırnak'ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı

        ŞIRNAK'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:30
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        Şırnak'ta 16 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ŞIRNAK'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Güneyçam ve Başağaç köyü, Beytüşşebap ilçesinde Ilıcak, Dağaltı, Çığlıca, Mezra, Gökçe, Bölücek, Güneyyaka, Beşağac, Akçayol, Boğazören, Pirinçli, Cevizağacı, Yeşilöz köyleri ile Uludere ilçesinde de Dağdibi köyü yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde belediye ekipleri, köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

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