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        Şırnak'ta 11,5 kilo kaçak altın ele geçirildi

        ŞIRNAK'ta, son bir haftada polis ve jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 11,5 kilo kaçak altın ele geçirilirken, 64 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:35
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        Şırnak'ta 11,5 kilo kaçak altın ele geçirildi
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        ŞIRNAK’ta, son bir haftada polis ve jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 11,5 kilo kaçak altın ele geçirilirken, 64 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 11,5 kilo kaçak altın, bir miktar uyuşturucu, 3 bin 392 paket kaçak sigara, 425 adet kaçak puro, 195 elektronik sigara, 870 paket elektronik sigara tütünü, 19 cep telefonu, 370 süs eşyası, 166 inşaat malzemesi ve 192 kozmetik malzemesi ele geçirildi, 64 şüpheli ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 63 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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