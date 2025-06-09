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        Karpuz yüklü TIR devrildi; şoför ağır yaralı

        ŞIRNAK'tadevrilen karpuz yüklü TIR'ın şoförü İbrahim Arslan, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:30
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        Karpuz yüklü TIR devrildi; şoför ağır yaralı
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        ŞIRNAK'tadevrilen karpuz yüklü TIR'ın şoförü İbrahim Arslan, ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolu, Köyceğiz mevkiinde meydana geldi. İbrahim Aslan yönetimindeki 31 RZ 030 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol ortasındaki yağmur suyu kanalına devrildi. TIR şoförü ağır yaralanırken, dorsedeki karpuzlar da yola saçıldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aslan, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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