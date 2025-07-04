Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde çocuklara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve daha sonra Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç (26), 65’inci durağı olan Şırnak'a geldi. Koç, kentte çocuklarla buluşup sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

İzmir’de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak deprem bölgesine gitti. Yanında götürdüğü 'Örümcek Adam' kostümüyle çocukları eğlendiren Koç, bölgede yardım çalışmalarında yer aldı. Deprem bölgesinde pijamasıyla yaptığı etkinlikler nedeniyle 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak anılmaya başlayan Koç, daha sonra Türkiye'yi dolaşma kararı aldı. Yaklaşık 1 yıldır otostopla şehir şehir gezen ve gittiği yerleri sosyal medya hesaplarından tanıtan Koç, bugüne kadar 64 ili gezdi. Koç, 65'inci durağı olan Şırnak'ta çocuklarla buluşup hatıra fotoğrafı çektirdi. Örümcek Adam'ın bir sonraki durağı Hakkari olacak.

'2 BİN 714 GÜNDÜR YOLLARDAYIM'

Ayaz Salih Koç, "6 Şubat depreminde Adana, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır'da gönüllüydüm. İzmir’de mankenlik ve oyunculuk yapıyorum. Deprem olunca aileme Örümcek Adam kostümü aldırıp, deprem bölgelerinde çocukları sevindirmek için gönüllü çalıştım. Şu anda 2 bin 714 gündür yollardayım. 65'inci şehir Şırnak'ta çocuklarla ve halkla buluştum. Çok mutluyum. Otostopla geziyorum. Herkesin bir hayali vardır, benim de böyle bir hayalim oldu. Çocukların yanında olmak istedim. Bu hayalimi otostopla gerçekleştiriyorum. Daha çok çocukları sevindirmek, köylere ve okullara gitmek istiyorum. Nerede çocukların yüzünde bir tebessüm bırakabilirsem, orada Örümcek Adam olmak istiyorum. Türkiye'yi gezen Örümcek Adam, şimdi Şırnak’ta. Şırnaklı çocuklarla buluştum. Şırnak, gerçekten çok güzel. İnsanları cana yakın ve yardımsever. Şırnak, Örümcek Adam'ı bağrına bastı" dedi.