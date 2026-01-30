Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Toprak kayması sonucu kapanan Uludere-Beytüşşebap kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Şırnak'ta toprak kayması sonucu kapanan Uludere-Beytüşşebap kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:15
        Uludere-Beytüşşebap kara yolu, Komate mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları Cizre 95. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bir süre trafiğe kapanan yol temizlenerek ulaşımın tek şeritten yürütülmesi sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

