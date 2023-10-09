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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:49
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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