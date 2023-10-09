Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, askeri araç Şenoba beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 2 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.