Almanya'da 20 yıl önce vefat eden Süryani kadının cenazesi Şırnak'taki köyüne nakledildi

Almanya'nın Stuttgart şehrinde 2003'te hayatını kaybeden Süryani İlişva Sağman'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, geçmişte terör saldırıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı, huzura kavuşan memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinin Kösreli köyüne nakledildi.

Akrabaları, terör saldırıları nedeniyle vatanından yıllarca uzak kalan İlişva Sağman'ın vasiyetini yerine getirmek için Türk konsolosluğuyla görüştü.

Başlatılan çalışma kapsamında Sağman'ın cenazesi, 20 yıl önce defnedildiği Stuttgart'taki kabrinden çıkarılarak, hava yoluyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi.

Buradan alınan cenaze, Silopi ilçesi Kösreli köyüne ulaştırıldı. Sağman'ın cenazesi, törenle köyünde toprağa verildi.

Törene katılan Silopi Kaymakamı Cihat Koç, gazetecilere, bu topraklarda geçmişte çok acılar yaşandığını hatırlattı.

Acının kimliğinin olmadığını, halkın tamamının bunları yaşadığını dile getiren Koç, "Devletimiz var olsun, dağlarımız terörden temizlendi ve yıllarca vatanından uzak kalan insanlarımız topraklarına dönüyor. Vatanı, toprağı sevmenin dini, ırkı, milliyeti olmaz." dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinden gelen papaz İshak Ergün de birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ergün, şunları kaydetti:

"Allah, devletimizi, bölgemizi korusun. Medeniyetin, insan haklarının, sevginin, saygının başladığı noktadayız. Burada kardeşçe, barışla, sevgiyle yaşayabiliriz. Geçmiş sıkıntıları unutalım. Bugün çok güzel bir dönem yaşıyoruz memleketimizde. Daha güzel günleri yaşamak umuduyla Allah, Cumhurbaşkanına, Kaymakama sıhhat ve uzun ömürler versin, hepimizi korusun."

İlişva Sağman'ın Almanya'dan gelen oğlu Paulus Sağman da annesinin vasiyetinin yerine getirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaymakam Koç ve törene katılanlar, daha sonra köydeki kiliseyi gezdi, vatandaşlarla görüştü.