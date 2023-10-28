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        Cizre Belediyesporlu Ali Berke Sağır ameliyat oldu

        AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Şırnak temsilcisi RAMS Global Cizre Belediyespor'da, smaçör oyuncusu Ali Berke Sağır'ın ameliyat olduğu duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:05
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        Cizre Belediyesporlu Ali Berke Sağır ameliyat oldu
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        AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Şırnak temsilcisi RAMS Global Cizre Belediyespor'da, smaçör oyuncusu Ali Berke Sağır’ın ameliyat olduğu duyuruldu.

        Yeşil-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Axa Sigorta Voley maçları öncesinde sakatlık yaşayan Ali Berke Sağır’ın ön çapraz bağlarında başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz ve şehrimiz adına sporcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce daha güçlü döneceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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