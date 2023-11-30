Giresun Çotanak Off-Road ekibi Cehennem Deresi'nde kamp kurdu

Giresun Çotanak Off-Road Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerinden oluşan 100 kişilik ekip, Şırnak'ın İdil ilçesi Sulak köyü Cehennem Deresi'nde kamp kurdu.

Şırnak Valiliği ile Cizre Belediyesi himayesinde, Çotanak Off-Road Kulübü ile TÜGVA Giresun ve Şırnak il temsilcilikleri işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 100 kişilik grup arazi araçlarıyla Cehennem Deresi'ne geldi.

Burada Türk bayrağı açarak kamp kuran grup, Karadeniz'den getirdikleri hamsileri kamp ateşinde pişirerek katılımcılara ikram etti.

Etkinliğe katılan Şırnak Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, Cehennem Deresi'nin merak uyandıran bir yer ve özellikle off-road için uygun bir alan olduğunu söyledi.

Giresun'dan gelen off-road ekibinin kentte çeşitli programları olduğunu belirten Atay, "Arkadaşlar gelirken yanlarında Karadeniz hamsisi getirmişler ve buradaki misafirlere ikram ettiler. Dün Gabar'da bugün Cehennem Deresi'nde yarın da Cudi Sefine'de programları var. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine gelerek kamp ateşi yaktıklarını ifade etti.

Bölgede ilk defa off-road etkinliği yapıldığını dile getiren Aras, "Buralar bakir bölgeler, buraların turizme kazandırılmasıyla inşallah çok sayıda turiste ev sahipliği yapacağına inanıyorum, buna öncülük etmek istedik." diye konuştu.

TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Emre Uçan da 2 gün önce geldikleri kentte çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Herkesi bu güzel bölgeye davet eden Uçan, "Burada kamp ateşi yakarak bölgenin ne kadar güvenli ve terörden arındırılmış olduğunu, buralarda her türlü gençlik programının yapılabilir olduğunu göstermek istedik." ifadesini kullandı.

Kulüp üyelerinden Sevgi Atakum da bölgeyi beğenerek gezdiklerini, Şırnak halkını da Giresun'a beklediklerini dile getirdi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, kurum temsilcileri ve kulüp üyeleri katıldı.