Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de güneşli havayı fırsat bilenler parklarda vakit geçirdi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de güneşli havayı fırsat bilenler parklarda vakit geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu.

        Dicle Nehri kenarındaki parklarda zaman geçiren vatandaşlar gezinti de yaptı.

        Vatandaşlardan Zeki Dakak, bu güzel ve güneşli havanın tadını çıkarmak için çocuklarıyla parkta zaman geçirdiklerini belirterek, ”Çok güzel bir gün. Bu hava her zaman bulunmaz. Gençler, yaşlılar parklarda oturuyorlar. Piknik yapılacak bir hava var." dedi.

        Oktay Sezai de güneşli hava sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları

        Benzer Haberler

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak Şubesi'nden DEM Parti'ye tep...
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak Şubesi'nden DEM Parti'ye tep...
        Cizre'de tarihi kaleye ziyaretçilerin attığı çöplere vatandaşlar tepkili
        Cizre'de tarihi kaleye ziyaretçilerin attığı çöplere vatandaşlar tepkili
        Cizre'de kurulan çadırda Filistinliler için insanlık nöbet devam ediyor
        Cizre'de kurulan çadırda Filistinliler için insanlık nöbet devam ediyor
        Şırnak'ta AK Parti Kadın Kollarından teröre tepki yürüyüşü
        Şırnak'ta AK Parti Kadın Kollarından teröre tepki yürüyüşü
        Şırnak'ta kadınlardan 'Teröre Lanet' yürüyüşü
        Şırnak'ta kadınlardan 'Teröre Lanet' yürüyüşü
        Annesi ve jandarma ikna etti, örgüte katılmaktan vazgeçti
        Annesi ve jandarma ikna etti, örgüte katılmaktan vazgeçti