Cizre'de güneşli havayı fırsat bilenler parklarda vakit geçirdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu.
Dicle Nehri kenarındaki parklarda zaman geçiren vatandaşlar gezinti de yaptı.
Vatandaşlardan Zeki Dakak, bu güzel ve güneşli havanın tadını çıkarmak için çocuklarıyla parkta zaman geçirdiklerini belirterek, ”Çok güzel bir gün. Bu hava her zaman bulunmaz. Gençler, yaşlılar parklarda oturuyorlar. Piknik yapılacak bir hava var." dedi.
Oktay Sezai de güneşli hava sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.