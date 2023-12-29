Silopi'de şehit askerler için mevlit okutuldu Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Silopi'de 1 Nolu Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mevlit okutuldu.

Merkezin koordinatörü Aylin Ökten, "Şehit olan kahraman 12 askerimiz için mevlit okuttuk, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ettik. Mehmetçiğe kurşun sıkan bölücü terör örgütünü en sert şekilde kınıyoruz. Dualarımız terörle mücadele eden kahraman ordumuzla beraberdir." dedi.