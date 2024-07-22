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        Şırnak'ta balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:48
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        Şırnak'ta balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçenin Cehennem Deresi bölgesinde Dicle Nehri'ne arkadaşlarıyla balık avına giden D.K. (35), dinamitle balık avlamak istedi.

        D.K, dinamitin elinde patlaması sonucu yaralandı.

        Arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye ambulans gidemeyince 23. Piyade Tümen Komutanlığından helikopter talep edildi.

        Valilik talimatıyla havalanan askeri helikopter, D.K'yi bulunduğu yerden alarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

        D.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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