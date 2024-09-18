Şırnak'ta 2 ayda tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'i doğaya salındı

Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Kent merkezi ve ilçe kırsalında 2 ayda yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kerkenez, kumru, gökdoğan sıvacı kuşu, atmaca ve kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

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