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        Şırnak'ta 2 ayda tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'i doğaya salındı

        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kuştan tedavisi tamamlanan 21'i doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:46
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        Şırnak'ta 2 ayda tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'i doğaya salındı
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        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kuştan tedavisi tamamlanan 21'i doğaya salındı.

        Kent merkezi ve ilçe kırsalında 2 ayda yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kerkenez, kumru, gökdoğan sıvacı kuşu, atmaca ve kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

        Tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'i belirli tarihlerde doğaya salındı.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, rehabilitasyon ünitelerinde tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'ini yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

        Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili yetkililere bilgi verilmesini istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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