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        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:33
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        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
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        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

        Merkez Balveren beldesinde Besta bölgesinde bıttım toplamak için ağaca çıkan Reşit Ö. (56) dengesini kaybederek düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Reşit Ö, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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