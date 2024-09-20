Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.
Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.
Merkez Balveren beldesinde Besta bölgesinde bıttım toplamak için ağaca çıkan Reşit Ö. (56) dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Reşit Ö, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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