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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Şırnak'ın İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:25
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Şırnak'ın İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce İdil, Güçlükonak ve Cizre'de 17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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