Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 63 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince 16-22 Eylül'de yapılan operasyonlarda 1,78 gram metamfetamin, 7 bong, 15 bin 422 paket sigara, 1014 elektronik sigara, 4 kilogram nargile, 468 puro, 990 emtia, 1165 litre akaryakıt ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 63 kişi hakkında işlem yapıldı.