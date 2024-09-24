Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 kişi hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 63 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 63 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince 16-22 Eylül'de yapılan operasyonlarda 1,78 gram metamfetamin, 7 bong, 15 bin 422 paket sigara, 1014 elektronik sigara, 4 kilogram nargile, 468 puro, 990 emtia, 1165 litre akaryakıt ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 63 kişi hakkında işlem yapıldı.
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