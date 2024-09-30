Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 913 oldu.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 917'ye ulaştı. Taşınan yük ise (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise ağustos ayında toplamda 397 ton oldu.