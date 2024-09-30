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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:15
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 913 oldu.

        İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 917'ye ulaştı. Taşınan yük ise (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise ağustos ayında toplamda 397 ton oldu.

        Havalimanının 2024 yılının ilk 8 ayında (Ocak-ağustos) yolcu trafiği 293 bin 137, uçak trafiği 5 bin 270, yük trafiği ise 2 bin 909 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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