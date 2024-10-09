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        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedaviye alındı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:05
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        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedaviye alındı
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

        İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki gece balıkçıl kuşu bulan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

        ​​​​​​​Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek, tedaviye alındı.

        Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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