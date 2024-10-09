Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedaviye alındı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki gece balıkçıl kuşu bulan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek, tedaviye alındı.
Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.
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