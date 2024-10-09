Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyunculardan Atakan Topal ve smaçör Osmany Uriarte Mestre ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyunculardan Atakan Topal ve smaçör Osmany Uriarte Mestre ile anlaştı.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki Atakan Topal ve Alanya Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki Osmany Uriarte Mestre ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor
        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor
        AFAD, Cizre'de Dicle Nehri'nde keşif çalışması yürüttü
        AFAD, Cizre'de Dicle Nehri'nde keşif çalışması yürüttü
        Cizre'de Bitkisel Üretim Desteklemeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi...
        Cizre'de Bitkisel Üretim Desteklemeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi...
        Şırnak'ta Amatör Spor Haftası açılış töreni yapıldı
        Şırnak'ta Amatör Spor Haftası açılış töreni yapıldı
        Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre TSO'ya ziyaret
        Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre TSO'ya ziyaret
        Şırnak Valisi Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        Şırnak Valisi Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi