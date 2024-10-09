Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki Atakan Topal ve Alanya Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki Osmany Uriarte Mestre ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyunculardan Atakan Topal ve smaçör Osmany Uriarte Mestre ile anlaştı.

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