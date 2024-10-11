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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Ziraat Odası'nı ziyaret etti

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:23
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Ziraat Odası'nı ziyaret etti
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Baycar ziyarette Cizre Ziraat Odası tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sarıyıldız, ziyaretinden dolayı Kaymakam Baycar'a teşekkür etti.

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