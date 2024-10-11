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        Şırnak Belediye Başkanı Yarka'dan, atık su arıtma tesisinin çevresindeki kirliliğe ilişkin açıklama:

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, atık su arıtma tesisinin çevresinde oluşan kirliliğe ilişkin, "Belediyeye ait olan bir tesise hafriyat dökülmesine izin veremeyiz. Dökülen hafriyatın kaldırılması için mücadelemiz sürecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:29
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        Şırnak Belediye Başkanı Yarka'dan, atık su arıtma tesisinin çevresindeki kirliliğe ilişkin açıklama:
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        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, atık su arıtma tesisinin çevresinde oluşan kirliliğe ilişkin, "Belediyeye ait olan bir tesise hafriyat dökülmesine izin veremeyiz. Dökülen hafriyatın kaldırılması için mücadelemiz sürecek." dedi.

        Yarka, belediyede düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente hizmet eden ve istihdam sağlayan tüm şirketlerin yanında olduklarını belirterek, belediye tarafından Toptepe köyü yakınlarında 433 dönümlük arazide kurulan atık su arıtma tesisi yakınında, hafriyat dökülmesi nedeniyle çevre kirliliği meydana geldiğini söyledi.

        "Eloş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bölünmez ile Valilikte geçen diyaloglara açıklık getirmek için toplandık. İlgili firma bu alanı kömür hafriyat alanı olarak kullanmakta ve bir yıl öncesine kadar 200 metre olan tesise mesafe 80 metreye kadar düşmüştür. Firma hiçbir uyarımızı dikkate almamıştır." diyen Yarka, bu durumu yetkililere de bildirdiklerini belirtti.

        Yarka, şöyle dedi:

        "Firma 'tamam' denmesine rağmen yine bildiğini yapıyor. Bakanlıktan heyet geldi ve sahada incelemeler yapıldı. Alınan karar ile bir sınır çizgisi çizildi ve firmaya, 'Bu çizginin sınırından çıkmayacaksınız.' denildi. Fakat tüm uyarılar sonuçsuz kaldı ve ilgili firma buraya hafriyat dökmeye devam ediyor."

        Çevre kirliliğine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Yarka, kentin menfaatini düşündüklerini ifade etti.

        Yarka, şunları kaydetti:

        "Belediye Başkanı olduğum sürece sorumluluk alanımda kesinlikle kimsenin bize zarar vermesine müsaade etmeyeceğim. Herkes işini layıkıyla yapacak. Uyarıyoruz kulak asmıyor, yazı ve ceza geldiğinde de zorlarına gidiyor. Belediyeye ait olan bir tesise hafriyat dökülmesine izin veremeyiz. Dökülen hafriyatın kaldırılması için mücadelemiz sürecek. Şırnak değerlerine sahip çıkacak. Bundan sonra hukuk çerçevesinde yazışmalarımızı devam ettireceğiz."

        Toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Abdullah Som ve Ömer Birlik ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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