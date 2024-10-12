Diyarbakır TSO ve Cizre TSO arasında işbirliği protokolü
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'ın daveti üzerine Şırnak'ın Cizre ilçesine Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet, Cizre TSO'yu ziyaret etti.
Her iki oda arasında kardeş oda protokolünün imzalandığı ziyarette, bazı projelerde ortak hareket edilmesi amacıyla işbirliği kararı alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.