Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Dicle Lisesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen söyleşiye Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya da katıldı.

Çetinkaya, öğrencilere bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalar ve kaleme aldığı eserlerle dünyanın önemli otoritelerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili bilgiler verdi.