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        Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:49
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        Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Dicle Lisesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen söyleşiye Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya da katıldı.

        Çetinkaya, öğrencilere bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalar ve kaleme aldığı eserlerle dünyanın önemli otoritelerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili bilgiler verdi.

        Sezgin'in hayatından ve eserlerinden söz eden Çetinkaya, böylesine önemli bir şahsiyetin hem İslam coğrafyasında hem de dünyada bilimle uğraşan kişiler için rol model olduğunu söyledi.

        Söyleşilere, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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