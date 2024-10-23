Şırnak'ta yaralı 2 kınalı keklik tedavilerinin ardından doğaya salındı

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Cizre ilçesinde Kurumcu Jandarma Karakolu ekiplerince yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bulunan 2 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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