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        Şırnak'ta yaralı 2 kınalı keklik tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aracın içinde bitkin halde bulunan 2 kınalı keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:10
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        Şırnak'ta yaralı 2 kınalı keklik tedavilerinin ardından doğaya salındı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aracın içinde bitkin halde bulunan 2 kınalı keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Cizre ilçesinde Kurumcu Jandarma Karakolu ekiplerince yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bulunan 2 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

        Merkezde tedavisi tamamlanan kınalı keklikler, Şırnak-Siirt kara yolunun 15. kilometresinde doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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