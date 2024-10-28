Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 50,12 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 6 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 520 paket sigara, 1340 litre akaryakıt, 3 cep telefonu, 555 elektronik sigara, 5 kilogram çay ve 32 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 21-27 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

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